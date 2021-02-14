Köpeklere yiyecek verme kavgasında genç kıza dehşeti yaşattılar

Afyonkarahisar'da köpeklere ıslık çalma meselesi yüzünden çıkan tartışmada genç kızın kapısına dayanan ve ardından olay yerine gelen polis, çarşı ve mahalle bekçilerine kalasla saldıran 2 şahıs gözaltına alındı. Genç kıza gece saatlerinde dehşet yaşatan şahıslar adliyeye sevk edilirken, genç kız yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabında yayınladığı video ile anlattı.

Olay, kent merkezi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erenler Mahallesi'nde gece geç saatlerde yaşanan olayda Emre K. (24), İhsan K. (34) isimli şahıslar ile Şerife S. (29) isimli genç kız arasında sokak hayvanlarına yiyecek verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre şahıslar, genç kızı tehdit ederek evine saldırmaya çalıştı. Şerife S., polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler olaya müdahale ederken, genç kız sosyal medyadan canlı yayın yaparak yaşadığı korkuyu anlattı. Genç kızın video çektiği esnada gelen silah sesleri ise dikkatlerden kaçmadı. Genç kız yaşadığı korkuyu ise ağlayarak gözyaşları içinde anlattı. Olay yerine gelen polis ile çarşı ve mahalle bekçilerine de mukavemet gösteren Emre K. ve İhsan K. gözaltına alındı. Çarşı ve mahalle bekçilerinin ise şahısların kendilerine saldırması üzerine silah kullanarak havaya ateş açtıkları öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye çıkarıldı. Şüpheliler adliyeye çıkarılırken, gazetecilerin 'Genç kıza neden saldırdınız, köpek meselesi yüzünden mi?' sorusuna 'Evet' cevabını verdi. Şüphelilerin savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılmaları beklenirken, şüphelilerin gece polise saldırırken kullandıkları öne sürülen kalasta delil olarak adliyeye getirildi.

Valilikten olayla ilgili açıklama

Olayın ardından Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Sosyal medyada yaptığı paylaşım ile tehdit edildiğini söyleyerek yardım isteyen bayan vatandaşımıza emniyet güçlerimiz Erenler Karakolu'nun da bölgede olması sayesinde anında ulaşmış ve olaya müdahale etmiştir. Olaya karışan 2 şahıs gözaltına alınmış ve gerekli adli işlemler hemen başlatılmıştır” denildi.