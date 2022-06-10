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Köpeklerin saldırısına uğrayan kızıl geyik yavrusu tedavi altına alındı

Kütahya’da, kara yolu kenarında köpeklerin saldırısına uğrayan kızıl geyik yavrusu, DKMP ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) götürüldü.

Kütahya'da, kara yolu kenarında köpeklerin saldırısına uğrayan kızıl geyik yavrusu, DKMP ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) götürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Kütahya-Eskişehir kara yolunda bir vatandaş tarafından gece saatlerinde yaralı halde kızıl geyik yavrusu bulundu. Duyarlı vatandaş ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler geyik yavrusunu teslim aldı. Yapılan ilk tespitlerde geyiğin, köpeklerin saldırısı sonucu hafif şekilde yaralandığı tespit edildi. Geyik yavrusu ardından tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) götürüldü.

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