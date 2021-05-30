Köpeklerin saldırısına uğrayan yavru geyik tedavi altına alındı

Afyonkarahisar'da köpeklerin saldırısı sonrası yaralanan ve annesini kaybeden yavru geyik tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar'da köpeklerin saldırısında yaralanan ve annesini kaybeden yavru geyik için seferler oldu. Ekipler yavru geyiği tedavisinin yapılabilmesi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) teslim etti.