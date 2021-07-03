İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kore gazisi 90 yaşında hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçe nüfusuna kayıtlı Kore Gazisi Ali Pala, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını Kaybetti Pala, Şuhut ilçesi Karaadilli beldesinden düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçe nüfusuna kayıtlı Kore Gazisi Ali Pala, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını Kaybetti Pala, Şuhut ilçesi Karaadilli beldesinden düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.


Bir süredir Isparta'da ikamet eden Ali Pala, dün geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 90 yaşında hayatını kaybeden Pala için Karaadilli beldesinde askeri tören düzenlendi. Gazi Ali Pala, törenin ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.