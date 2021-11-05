Korkmaz, Afyonkarahisar'daki organ bağışçısı ve organ bağış sayılarını açıkladı:

Serhat Korkmaz, kentte son beş yıl içerisinde gerçekleşen organ bağışı sayılarını açıklayarak, “5 yıl içinde 29 beyin ölümü gerçekleşmiş ve bunlardan sadece 7 tanesine aile izni verilmiştir. Yine aynı dönemde izin verilen organ bağışı sayısı ise 31 olup organ bekleyen hastalara nakli sağlanmıştır” dedi.

Korkmaz, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında herkesi bağış yapmaya çağırdığını ifade eden Korkmaz, organ naklinin hayati önemine dikkat çekti. Korkmaz, “Hepinizin de bildiği üzere organ nakli vücutta artık görevini yerine getiremeyecek duruma gelmiş hasta bir organın çıkarılıp yerine, sağlıklı bir vericiden ya da beyin ölümü gerçekleşmiş birinden alınan sağlam bir organın nakledilmesi işlemidir. Bu naklin gerçekleşebilmesi için kişilerin hayatta iken organ bağışında bulunması; vefat eden kişilerin ise yakınlarının onay vermesi gerekmektedir. İlimizdeki organ nakli için bağışçıdan uygun şartlarda organın alınıp nakil yapılacak merkeze ulaştırılması işlemleri, Afyonkarahisar Devlet Hastanemiz'de ve üniversite hastanemizde başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Komplike durumlarda büyük nakil merkezlerinden gelen uzman personel ile birlikte işlemler gerçekleştirilmektedir” dedi.

“İlimizde hayatta olan gönüllü bağışçı sayısı 2 bin 54'dür”

Korkmaz, kentteki organ bağışçısı sayısı ve yapılan organ bağışı rakamları ile ilgilide bilgiler verdiği açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İlimizde hayatta olan gönüllü bağışçı sayısı 2 bin 54 olup ülke genelinde bu sayı 570 bin civarındadır. 2017 yılından bu yana, ülke genelinde gerçekleşen organ nakli sayısı 24 bin civarındadır. İlimizde son beş yıl içinde 29 beyin ölümü gerçekleşmiş ve bunlardan sadece 7 tanesine aile izni verilmiştir. Yine aynı dönemde izin verilen organ sayısı ise 31 olup organ bekleyen hastalara nakli sağlanmıştır. Enfeksiyon gelişmesi sebebiyle sadece bir nakil gerçekleştirilememiştir.”