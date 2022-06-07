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Korkmaz, Bayat Devlet Hastanesi çalışanları ile bir araya geldi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm.

Dr. Serhat Korkmaz, Bayat Devlet Hastanesi çalışanları ile bir araya gelerek talepleri dinledi.


Korkmaz, bir süredir verdiği saha ziyaretlerine tekrar başladı. Bu çerçevede Bayat ilçesine giden Korkmaz, Bayat Dr. Mete Tan İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Korkmaz, hastanenin bütün birimlerini ziyaret edip çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Ziyaretine, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şükrü Boz'un eşlik ettiği Korkmaz, hastane ile aynı yerde hizmet veren aile hekimliği birimlerinde de incelemelerde bulundu.

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