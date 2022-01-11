Korkmaz, sağlık çalışanlarının sorunlarını dinledi

Korkmaz sağlık kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Korkmaz, Emirdağ Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Korkmaz'a, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Mücahid Pehlivan'da eşlik etti. Emirdağ Davulga Aile Sağlığı Merkezi'ni (ASM) de ziyaret eden Korkmaz, ASM personeli ile sohbet edip karşılaşılan problemlerle ilgili bilgi edindi.