Korkmaz, sıcak havalara karşı vatandaşları uyardı

Dr. Serhat Korkmaz, sıcak havalara dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyararak güneşin dik geldiği saatlerde 11.00-15.00 arası dışarıda uzun süre kalınmaması gerektiğini söyledi.

Korkmaz yazılı bir açıklama yaparak vatandaşları sıcak havalara karşı uyardı. Korkmaz, yaz mevsimin kendini iyice hissettirdiği bu günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerinde olduğunu ve sıcak havaların bazı sağlık problemlerine yol açtığını ifade ederek, “Yaz mevsimin kendini iyice hissettirdiği bu günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmekte olup, bu durum özellikle çocuklar yaşlılar ve kronik hastalığı kalp, şeker gibi hastalığı olanlar için daha çok risk taşımaktadır. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı da artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Sonuç olarak da kalbin kanlanma oranında düşme, doku ve organlarda oksijenlenme azalması, kalp atım hızı ve kan basıncının artmasıyla özellikle yüksek tansiyon, kalp yetmezliği ve koroner kalp hastalıklarının sıcak yaz aylarında arttığı gözlenmektedir” dedi.

Sıcak yaz günlerinde herkesin dikkat etmesi gerektiğini aktaran Korkmaz şöyle konuştu:

“Mevsime uygun terletmeyen ve açık renkli giysilerin tercih edin. Bol miktarda günde en az 2-2,5 litre su tüketin. Fazla yağlı, şekerli kızartma ve hamur işlerinden olabildiğince uzak durun. Bol bol sebze ve meyve tüketilmesi; güneşin dik geldiği saatlerde 11.00-15.00 arası dışarıda uzun süre kalmayın. Güneş korumalı cilt ürünleri ve şapka kullanın. Kronik hastalığı olan kişilerin sürekli kullandığı ilaçları varsa düzenli kullanıma özen göstermesi ve hekimlerinin tavsiyelerine uyması da sağlık problemlerinin yaşanma ihtimalini en aza indirecektir.”