Korkmaz'dan Dünya AİDS Günü açıklaması:

Tek çare tek eşliliktir” dedi.

Korkmaz, 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle açıklama yaptı. AIDS hastalığı ile daha yaygın mücadele edebilmek amacıyla 1 Aralık günü “Dünya AIDS Günü” olarak kabul edildiğini ifade eden Korkmaz: “İlk defa ortaya çıktığı 1980'li yıllardan bu yana, tüm dünyada artarak yayılmaya devam eden HIV Enfeksiyonu korunmasız cinsel temas, ortak paylaşılan enjektörlerle damar içi madde kullanımı, enfekte kan transfüzyonu yoluyla veya anneden bebeğe gebelik döneminde, doğum sırasında veya doğum sonrasında emzirmeyle bulaşabilmektedir. Bulaş yolları nedeni ile HIV enfeksiyonu tüm yaş gruplarında görülebilmektedir”

Türkiye halen, dünyada HIV/AIDS açısından hastalığın az sıklıkta görüldüğü ülkeler arasında. Diğer yandan her yıl vaka sayısının arttığı da izlenmektedir. Bunda, nüfus artışı ülkeler arası insan trafiğindeki artışların etkili olduğu düşünülmektedir. HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalıktır ve korunma önlemleri tedaviden çok daha etkili ve ucuzdur. En sık görülen bulaşma yolunun cinsel temas olması nedeni ile korunma büyük önem taşımaktadır. 'Tek çare tek eşliliktir' sloganı ile de ifade edildiği gibi; tek eşliliğin yanı sıra, riskli cinsel temasta doğru kondom kullanımı, hastalığın cinsel yolla bulaşmasına karşı en güvenli ve basit korunma yollarıdır. Şüpheli durumlarda ise doktora müracaat ederek gerekiyorsa test yaptırmak gerekmektedir” diye konuştu.