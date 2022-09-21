İhlas Haber Ajansı

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Korkmaz'dan gece denetimi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm.

Dr. Serhat Korkmaz, kamu hastanelerinde gece denetimi gerçekleştirdi.


Mesai saatleri içindeki ziyaretlerinin yanı sıra akşam saatlerindeki çalışmaları incelemek için mesai dışı ziyaretler de yapan Korkmaz, dün gece Afyonkarahisar ve Sinanpaşa Devlet Hastaneleri ile Sinanpaşa 1 Numaralı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu (ASHİ) ziyaret etti. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu ile birlikte özellikle Acil Servis ve Covid Yoğun Bakım Ünitelerini ziyaret eden Korkmaz, çalışmaları inceleyip işleyiş ile ilgili personelden bilgi aldı. Korkmaz, servislerde nöbetçi personel ve acil servise başvuran hastalar ile de sohbet ederek istek ve önerilerine kulak verdi.

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