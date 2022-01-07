Korona ile mücadelede en önemli silah 'Aşı'

Mehmet Duran, yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da yükselişe geçen korona virüs (Covid-19) vakaları konusunda vatandaşlara uyararak, salgın hastalıklar ile baş etmenin en büyük yolunun aşı olduğunu hatırlattı.

Yurt genelinde Korona virüs vakalarındaki artış Afyonkarahisar'a da yansırken hastanelerde test için uzun kuyruklar oluştuğu gözlendi. Korana virüs vakalarındaki artış nedeniyle Afyonkarahisar'daki pandemi servislerinde yoğunluk oluştu. Test için uzun kuyrukların oluştuğu Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde korona virüs belirtisi gösteren vatandaşlar hastaneye koştu.

Başhekim Dr. Duran, hastanede bir yoğunluğun olduğunu belirterek vatandaşları aşı olmaları yönünde uyardı. Dr. Duran, “Ülkemizde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da son günlerde vaka sayısında bir artış var. Buna paralel olarak ta test sayımızda, hastane başvuru sayımızda büyük anlamda bir artış olmakta. Burada bizim her zaman ki gibi vurguladığımız sosyal mesafe, maske ve olmazsa olmaz dediğimiz konu aşı. Aşıyla ilgili tüm toplumun biz yine dikkatini çekmek istiyoruz. Mutlak suretle işin çaresinin aşı olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Lütfen bu hastalıktan kurtulmak için aşı olalım. Aşı olan kişilerde hastalığa yakalananlar olsa bile bu kişiler hastalığı gerçekten hafif atlatıyorlar. Tüm illerde olduğu gibi bizde de bir yoğunluk var. Ama biz bununla ilgili gerekli önlemleri aldık, bir sıkıntımız yok” dedi.

“Yerli aşının gelmesiyle aşılanma oranında ciddi bir artış bekliyoruz”

Yerli aşının Afyonkarahisar'a gelmesiyle aşılanma oranında ciddi bir artış beklediklerini belirten Başhekim Duran, “Yerli aşıyla ilgili önümüzdeki hafta gelmezse ondan sonraki hafta geleceği yönünde bize bilgiler geldi. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde yerli aşı Afyonkarahisar ilini de gelecek. Yerli aşının gelmesiyle birlikte ciddi bir aşılanma oranında artışın olacağına inanıyoruz.” diye konuştu.