İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona vakalarının arttığı belde 50 gün arayla ikinci kez karantinaya alındı

Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Gebeceler kasabası korona virüs vakalarında yaşanan artış üzerine 50 gün aradan sonra ikinci defa karantinaya alındı.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Gebeceler kasabası korona virüs vakalarında yaşanan artış üzerine 50 gün aradan sonra ikinci defa karantinaya alındı. Beldede karantina süresi boyunca her evden bir kişinin sokağa çıkmasına izin verildi.


3 bin 300 nüfuslu Gebeceler beldesi, artan Covid-19 vakaları nedeniyle ikinci kez karantinaya alındı. Afyonkarahisar İl Hıfzıssıha Meclisi, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda merkez ilçeye bağlı Gebeceler beldesinin artan vakalar nedeniyle 50 gün aradan sonra tekrar karantinaya alınmasına karar verildi. Gece 23.59 itibari ile başlayacak karantinada beldeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanacak. Beldenin girişinde görev alan jandarma ekipleri özel durum dışında kimsenin beldeden çıkmasına izin vermeyecek. Gebeceler beldesinde sadece ekmek fırınları ve bakkalların açık olacağı bildirildi. Berber ve kuaförlerin de faaliyetleri durdurulurken, park ve bahçelerde yürümek, piknik yapmak da yasaklandı.


Öte yandan karantina süresi boyunca halk pazarının da kurulmayacağı beldede kahvehaneler ve toplu taşıma araçlarının faaliyeti de durduruldu. Ayrıca her evden bir kişinin zorunlu ihtiyaçları karşılamaları için sokağa çıkmasına izin verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.