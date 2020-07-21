İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona virüse dikkat çekmek amacıyla boğa maketine maske taktı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir kasap işyerinin önüne reklam amaçlı koyduğu boğa maketine Korona virüse (Kovit-19) dikkat çekmek amacıyla maske taktı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kasap işyerinin önüne reklam amaçlı koyduğu boğa maketine Korona virüse (Kovit-19) dikkat çekmek amacıyla maske taktı.


Bolvadin ilçesinde bir kasap dükkanın önündeki boğa maketine maske takması büyük ilgi gördü. Boğa maketinin yüzünde maskeyi gören vatandaşlar önce gülümsedi ardından hatıra fotoğrafı çektirmek için bir birleri ile yarıştı. Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Caddesinde bulunan kasap dükkanının önüne koyduğu boğa maketinin çok ilgi gördüğünü söyleyen iş yeri sahibi İbrahim Yükseldi, “Dükkanımız yoldan gelip geçenlerin uğrak yeri oldu. İnsanlardan olumlu tepkiler aldık sürekli büyük küçük herkes boğa maketimizin önünde fotoğraf çekiniyorlar” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.