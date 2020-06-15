Korona virüse karşı Afyonkarahisar'da 2 bin 251 kişiye bağışıklık testi yapılacak

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar'da 2 bin 251 kişiye uygulanacak bağışıklık testinin bugün itibariyle başladığı bildirildi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Korona virüste bağışıklık oranının tespit edilmesini amaçlayan ve ülke genelinde 150 bin kişiye yönelik ELİSA ve PCR testi uygulamasının Afyonkarahisar'da uygulanmaya başlandığını bildirdi. Korkmaz, “Uygulama kapsamında ilimizde de bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından rastgele belirlenen 2 bin 251'in üzerinde adreste sağlık ekiplerimizce, kişilerin rızası dahilinde her haneden 1 kişi olmak üzere PCR testi için sürüntü, ELİSA testi için de kan örneği alınacaktır. Bu sayede vatandaşlarımızın bu hastalıkla ne oranda karşılaştıkları belirlenecektir. Bu çalışmalara katkı vermek üzere belirlenen vatandaşlarımıza anlayışlarından ve çalışmalara verecekleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.