Koronavirüs önlemleri değerlendirildi

Toplantıya; İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, vali yardımcıları, kaymakamlar ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. İl düzeyinde yürütülecek çalışmalarla ilgili yeknesaklığı sağlamak ve aynı zamanda karşılıklı fikir alış verişinde bulunmak üzere Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında bir araya gelen il protokolü, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Tedbirlere ve kurallara uyulmalı

Toplantıda İl Sağlık Müdürü, İl Göç Müdürü, Ticaret İl Müdürü küresel salgın koronavirüse karşı alınacak sağlık önlemleri, yabancı uyruklu kişilere yönelik alınan önlenmeler ve piyasada oluşan fahiş fiyat artışlarına yönelik yapılan ve yapılacak çalışmalar noktasında bilgilendirici sunumlar yaptı. Vali Mustafa Tutulmaz, kurallara ve tedbirlere uyulması noktasında il yöneticileri ve kaymakamlara talimatlar verdi.