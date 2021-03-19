Köy evinde çıkan yangın korkuttu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Otluk köyünde sobadan meydana gelen yangın nedeniyle tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre Sandıklı ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Otluk köyünde Recep Şahin'e ait tek katlı evde sobanın bacasında çıkan alevler kısa sürede çatıya sıçrayarak yangın meydana geldi.

Yangını fark eden ev sahibi Recep Şahin durumu itfaiye ekiplerine ihbar etmesi üzerine Sandıklı İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

Yangını söndürmek çevre beldelerden de itfaiye ekipleri seferber edildi. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucu kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken tek katlı evin çatısı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.