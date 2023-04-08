Köy güzelleştirme derneği üyelerinden afet bölgesine gıda yardımı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Güveççi Köyü Güzelleştirme Derneği üyeleri tarafından hazırlanan gıda kolileri deprem bölgesine gönderildi.

Emirdağlı vatandaşların Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı yardım ve destek çalışmalarına devam ediyor. Depremin ikinci gününden itibaren deprem bölgesinde her türlü destek ve yardım çalışmalarını sürdüren ilçemiz bu kez de mübarek Ramazan ayı münasebetiyle Güveççi Köyü Güzelleştirme Derneği tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere gıda kolisi yardımı yapıldı.

Emirdağ İlçe Kaymakamı Osman Bilici başkanlığında teslim alınan gıda kolileri afet bölgesine gönderildi.