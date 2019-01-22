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Köy odalarında ''Yüzük Oyunu'' kültürü devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Koçyatağı köyünde kış aylarının vazgeçilmez asırlık yüzük oyunu kültürü devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Koçyatağı köyünde kış aylarının vazgeçilmez asırlık yüzük oyunu kültürü devam ediyor.


Kış aylarında erkeklerin köy odalarında toplanarak iki takım halinde oynadığı yüzük oyunu kültürü gençlere aşılanmaya devam ediyor. Koçyatağı köyünde yaşatılan yüzük oyunu ile gençlerin toplumda kardeşliği pekiştirmesi ve karşılıklı sevgi bağlarının güçlenmesini sağlıyor. Bir asırdır atalardan kalan bir kültür oyunu olan yüzük oyunu, halı, kilim ve yastık altında saklanan yüzüğün oyuncular tarafından bulunmaya çalışılması ile oynanan bir oyun olup, geçmişten gelen bir kültürü de yeni nesillere aktarmada önemli rol oynuyor. Aynı zamanda kış gecelerinin vazgeçilmez bir kültür oyunu olan yüzük oyunu gençlere ise eğlence dolu anlar yaşatıyor.

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