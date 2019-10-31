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Köyde bayanlara meme kanseri anlatıldı

Sandıklı’nın Ekinhisar köyünde bayanlara meme kanseri hakkında bilgiler verildi.

Sandıklı'nın Ekinhisar köyünde bayanlara meme kanseri hakkında bilgiler verildi.


1 - 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle köy konağında toplanan bayanlara Ebe Ümmü Süer tarafından meme kanseri, muayenesi ve servis kanseri hakkında eğitim verildi. Meme kanserinde erken teşhisin öneminin anlatıldığı eğitimde konuşan ebe Ümmü Süer, “Kadınlarda en sık rastlanan hastalık türlerinin başında meme kanseri geliyor. Bu hastalıktan korunmaları için meme taramasının ihmal edilmemesi gerekli. Bu tür hastalar hijyene mutlaka dikkat etmeli, bol su içmeli, kola almamalı. Her şeyden az yemek çok önemli. Hastalar ve yakınları özellikle her tedirginliğini doktoru ile paylaşmalı ve aklındaki bütün soruları çekinmeden sormalı. Bu tür süreçlerde de mutlaka psikolojik destek almalarını öneriyoruz” dedi.


Belediye meydanında da kurulan stant ile vatandaşlara meme kanseri hakkında bilgiler verildi.

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