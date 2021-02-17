Köyde uyuşturucu satan 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Olay, merkeze bağlı Kozluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. ve E.Ö., isimli şahısların uyuşturucu madde sattıkları yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti. Şüphelilerin adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 7 gr metamfethamin, 1 adet extacy uyuşturucu hap, 3 gr kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait mermiler ele geçirdi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan A.S. ve E.Ö., isimli şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.