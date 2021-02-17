İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köyde uyuşturucu satan 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.


Olay, merkeze bağlı Kozluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. ve E.Ö., isimli şahısların uyuşturucu madde sattıkları yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti. Şüphelilerin adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 7 gr metamfethamin, 1 adet extacy uyuşturucu hap, 3 gr kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait mermiler ele geçirdi.


Operasyonun ardından gözaltına alınan A.S. ve E.Ö., isimli şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.