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Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen toplantısı Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen toplantısı Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında yapıldı.


Şuhut İlçe Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Günhan, İl Genel Meclisi Üyeleri Ömer Tunçay, Zübeyde Balı, Uzunpınar Köyü Muhtarı Yılmaz Kurt ve Efe Köyü Muhtarı Hasan Karapıçak encümen olarak katıldı. Toplantıda, köylerde gerçekleştirilecek olan hizmetler ele alınarak karşılıklı bilgi alışverişlerinde bulunuldu. Köylerden gelen talep ve yapılması gereken konular üzerinde durularak yapılan istişareler sonucunda karara bağlandı.

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