Köylere hizmet için kolları sıvadılar

Başkan Çoban beraberindeki İl Genel Meclis üyesi Ferda Ertürk, Ali Karkı ve Nurettin Birliktir ile birlikte Afyonkarahisar merkeze bağlı, Burhaniye, Kaplanlı, Alcalı, Omuzca ve Yarımca köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Başkan Çoban köylerde yaşayan vatandaşlara daha müreffeh bir yaşam sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyen Çoban ve İl Genel Meclis üyeleri vatandaşları dinleyerek tek tek not aldı. Afyonkarahisar'daki köylerin her biri ile de ayrı ayrı ilgilenmek suretiyle tek tek yetkililerle görüştüklerini kaydeden Başkan Çoban, “Köylerimizi ziyaret ediyor, talep ve önerilerini not alıyoruz. Meclisimizin önceliği yer altı ve yer üstü yatırımlarıdır. Yol, su ve kanalizasyon sorunu olan alanlarda çalışmalarımızı gece gündüz demeden, vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde, daha müreffeh bir yaşam sağlamak için çalışıyoruz” dedi.