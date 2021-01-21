Köylüler silah satan iki kişi jandarma tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'da köylülere kaçak silah satışı yaptığı iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Bolvadin ilçesi Kutlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kutlu köyünde ikamet eden İ.Ç. ve İ.Ç. isimli şahısların evlerinde av tüfeği bulundurduğu ve civar köylere de silah ve tüfek sattıkları bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahısların ikametine baskın yapan ekipler 1 adet yivli, 1 adet yivsiz av tüfeği ile 2 adet kabze, 2 adet tetik tertibatı ve 66 adet fişek ele geçirdi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan 2 şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.