İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Köylüler yağmur için ellerini semaya açtı

Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesinde yağmur duası yapıldı.

Yağmur duasına kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda vatandaş katıldı.


Öğle namazı sonrası belediye çay bahçesindeki alanda toplanan vatandaşlar, ellerini bolluk ve bereket için açtı. Sinanpaşa ilçe Müftüsü Murat Kaya tarafından yapılan yağmur duasında yüzlerce kişi katılarak dua ettiler. Yağmur duası sonrası gelen misafirlere ve vatandaşlara yemek ikramlarında bulunuldu.


Öte yandan, etkinliğe belediye başkanları da katılarak vatandaşlarla birlikte dua ettiler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.