Köylüler yağmur için ellerini semaya açtı

Yağmur duasına kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazı sonrası belediye çay bahçesindeki alanda toplanan vatandaşlar, ellerini bolluk ve bereket için açtı. Sinanpaşa ilçe Müftüsü Murat Kaya tarafından yapılan yağmur duasında yüzlerce kişi katılarak dua ettiler. Yağmur duası sonrası gelen misafirlere ve vatandaşlara yemek ikramlarında bulunuldu.

Öte yandan, etkinliğe belediye başkanları da katılarak vatandaşlarla birlikte dua ettiler.