Köylülere IFAD projesi anlatıldı

Afyonkarahisar'ında Bayat ilçesinde köylülere yönelik gelişmekte olan ülkelerde tarımsal ve kırsal kalkınmayı desteklemek ve açlıkla mücadele için tarımsal, kırsal kalkınma projelerine finansman sağlayan IFAD projesi anlatıldı.

Kırsal Kalkınma Fonu (IFAD) Projesi çerçevesinde Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Eskigömü, Sağırlı, İnpınar, Akpınar ve Mallıca köylerinde vatandaşları katılımıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda köyün mevcut yapısı ve sosyo-ekonomik durumu ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Kurum görevlileri, fonun köy sakinlerine sağlayacağı imkanlar hakkında bilgiler verdi.