İhlas Haber Ajansı

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Köylülere saz yangınları ve usulsüz saz kesimiyle ilgili bilgilendirme yapıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5.

Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından köylülere saz yangınları, usulsüz saz kesimleri ve kaçak avcılıkla ilgili bilgilendirme yapıldı.


DKMP Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Akşehir-Eber ulusal öneme haiz sulak alanlarda meydana gelen saz yangınları, usulsüz saz kesimleri ve kaçak avcılıkla ilgili bilgilendirme toplantıları yapıldı. Sultandağı ilçesi Yakasenek köyünde ve Çay ilçesi Çayırpınar köyünde, DKMP Bolvadin Şefi Burcu Pınar tarafından yapılan bilgilendirmede göl ve sulan alanların gelecek nesillere aktarılmasında bilinçlenmenin önemli olduğu vurgulandı.

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