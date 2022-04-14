Kumar oynayan 8 kişiye 12 bin 733 TL para cezası kesildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir eve düzenlenen baskında kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye 12 bin 733 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer mahallesi Sakarya caddesindeki bir evde kumar oynandığı bilgisini alarak adrese baskın düzenledi. Ekipler, evde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı, skor defteri, iskambil kağıtları ile 5 mermi ele geçirdi. Kumar oynadıkları belirlenen 8 kişiye toplam 12 bin 733 TL para cezası kesildi. Ev sahibi İ.K., hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak, S.G. hakkında da ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından adli işlem yapıldı. Uyuşturucu kullanma aparatına ilişkin de 2 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.