İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kümesine dadanan sansar 20 tavuğunu telef etti

Afyonkarahisar’da bir evin bahçesinde bulunan kümese dadanan sansar, birkaç gün içinde 20 tavuğu telef etti.

Afyonkarahisar'da bir evin bahçesinde bulunan kümese dadanan sansar, birkaç gün içinde 20 tavuğu telef etti.


Olay, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçe merkezinde meydana geldi. Muhammet Erdal'a ait evin kümesine giren sansar 1 hafta içerisinde çok sayıda tavuğu telef etti. Erdal, yaşadığı olayı anlatarak, “İlk sabah evden çıktığımda kümese bakınca 7 tavuğun sansar tarafından telef edildiği gördüm. O günden sonra tavukların birer ikişer öldürülmeye başlandı. Toplamda 20 tavuğum sansar tarafından telef edildi” diye konuştu.



Komşular önlem alsın


Erdal, mahallede ki komşularına da seslenerek, “Komşularımızın da tavukları var. Onların tavukları şu an sağ. Benim tavuklarım katledildi. Komşularım şimdiden önlem alsın. Benim başıma gelen onların başına gelmesin” dedi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.