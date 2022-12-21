İhlas Haber Ajansı

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Kumluca'daki felaket bölgesine giden AFAD Afyonkarahisar ekibi geri döndü

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri Antalya Kumlucu’da yaşanan sel felaketi bölgesindeki çalışmalarını tamamlayarak kente geri döndü.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri Antalya Kumlucu'da yaşanan sel felaketi bölgesindeki çalışmalarını tamamlayarak kente geri döndü.


AFAD Afyonkarahisar İl Müdürlüğü'nün paylaştığı görüntülerde ekiplerinin cansiperane şekilde çalışmaları dikkatlerden kaçmadı. AFAD'dan 20 kişinin bulunduğu ve gönüllülerinde destek verdiği 50 kişilik Afyonkarahisar ekibi Kumluca'daki görevlerini tamamlayarak kente döndü. Ekiplerin yoğun çamur eşliğinde genelde su tahliyesi çalışmalarını yürüttükleri belirtildi.

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