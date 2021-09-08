Kuraklık Afyonkarahisar'da iki köyü susuz bıraktı

Geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban'ın dikkatle uyarıda bulunduğu kuraklık kentte iki köyü susuz bıraktı. Başmakçı ilçesinde bulunan Aşağıbeltarla ve Ovacık köylerinin su ihtiyacı tankerlerle karşılanıyor.

Afyonkarahisar İGM Eylül ayı toplantılarının 2. birleşimi Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya susuz kalan Başmakçı'nın Aşağıbeltarla ve Ovacık köy muhtarları da katıldı. Toplantıyı baştan sona takip eden muhtarlar Başkan Çoban ile görüşerek susuzluğa çare bulunmasını istedi. Başkan Çoban, “Aşağıbeltarla köyünde sondaj çalışması yapıldı ama maalesef su bulunamadı. Ovacık köyünde çalışmalar sürüyor. Şu an tankerlerle su çekiliyor köye” dedi.