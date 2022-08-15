Kur'an kursu öğrencileri İstanbul'u gezdi

Afyonkarahisar'da Yatılı Yaz Kur'an Kursunda eğitim gören öğrenciler için İstanbul gezisi düzenlendi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce, sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde Yatılı Yaz Kur'an Kursuna katılan öğrenciler için İstanbul gezisi düzenlendi. İl Müftüsü Sinan Kazancı ve aileler tarafından uğurlanan öğrenciler, geziye Eyüp Sultan Camii'nde kılınan sabah namazıyla başladı. Fatih Kur'an Kursunda kahvaltı yapan öğrenciler, Fatih Camii, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Kabrinin ziyaretinin ardından, Topkapı Sarayı, Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultan Ahmet Camii'ni ziyaret etti.

Öğle yemeğini Bahçelievler Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yiyen öğrenciler Boğaz Turuna çıkarak hoş vakit geçirdiler.

İkindi namazını Türkiye'nin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'nde kılan öğrenciler ilimize döndü.