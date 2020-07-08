Kur'an kursundaki Korona karantinası sona erdi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki bir Kur'an kursunda hafızlık eğitimi gören bir öğrencinin Korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından o öğrenci ile temaslı olabileceği düşünülen 5 öğrenci 14 günlük karantina sürecinin ardından sağlıklı bir şekilde ailelerine teslim edildi.

Olay, Bolvadin ilçesinde yaklaşık 50 öğrencinin hafızlık eğitimi gördüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yatılı bir kız Kur'an kursunda yaşandı. Geçtiğimiz ay bazı öğrencilerin korona virüs belirtileri göstermesi üzerine yapılan testlerde 1 öğrencinin sonucu pozitif çıktı. Ardından öğrencinin yurtta eğitim gören 5 arkadaşı ile temas ettiğini belirlenmesi üzerine 6 öğrenci bulaş şüphesiyle karantinaya alındı. Karantina sürecinin sona ermesi ile öğrencilere tekrar yapılan testlerde sonuç negatif çıktı. Bunun üzerine öğrenciler sağlık bir şekilde ailelerine teslim edildi.

Öte yandan, testi pozitif çıkan öğrenciye virüsün nasıl bulaştığı konusundan ise sağlık ekiplerinin başlattığı filyasyon çalışmasının devam ettiği bildirildi.