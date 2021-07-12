Kurban Bayramı tatili süresi daha belli olmadan vatandaşlar yollara düştü

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatil hareketliliği baslarken, Türkiye'nin önemli kavşak noktalarından olan Afyonkarahisar'da da geçiş yapan araç sayısında gözle görülür artış yaşandı.

Kurban Bayramı tatili süresi daha netleşmeden bir çok tatilciler yollara düşerken, tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk karayollarına da yansıdı. Afyonkarahisar-Antalya, Isparta ve Denizli'nin yol ayrımında bulunan Dinar ilçesinde araç yoğunluğu yaşanması dikkatlerden kaçmadı. Araç yoğunluğu arasında hususi araçların fazla olduğu gözlenirken, şehirler arası otobüslerinde fazla olduğu görüldü. Bayram tatili öncesi yollara düşen vatandaşların büyük çoğunluğunun ise Antalya ve Muğla gibi tatil yörelerine ya da memleketlerine gittikleri belirtildi. Kurban Bayramı tatil süresinin resmi olarak açıklamasının ardından kentteki karayollarında araç geçiş sayılarının daha fazla artması da bekleniyor.