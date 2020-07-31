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Kurban kesimi esnasında yaralanan 15 kişi hastanenin yolunu tuttu

Afyonkarahisar’da kurban kesimi esnasında çoğunluğu kesici aletlerle yaralanan 15 kişi hastanelik oldu.

Afyonkarahisar'da kurban kesimi esnasında çoğunluğu kesici aletlerle yaralanan 15 kişi hastanelik oldu. Yaralılar arasında hayati tehlikesi olan bulunmuyor.


Kentte sabah erken saatlerde başlayan kurban kesiminde acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu. Yaralanan 15 kişinin büyük çoğunluğunun bıçak ve satır gibi kesici aletlerle elleri başta olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandıkları, bir kısmının ise hayvan tepmesi sonucu hastaneye geldikleri belirtildi. Yaralananlar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi altına alındılar.


Yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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