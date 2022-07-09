Kurban kesimi sonrası buna dikkat edin

Afyonkarahisar'da 70 yıldır kasaplık yapan ve her kurban bayramında kurban kesimi yapan 84 yaşındaki Mehmet Kalay, kurban kesildikten sonra etin 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 70 yıldır kasaplık yapan ve mesleğe 13 yaşında başlayan Mehmet Kalay, kurban kesimi ve kurban kesimi sonrası etin ne şekilde işlenmesi gerektiği hususunda bilgiler aktardı. Kurban kesimi sonrası etin saat dinlendirilmesi gerektiğin belirten Kalay, “Kurban kesimine 13 yaşında küçükbaş hayvanlarla başlamış oldum. İlk kestiğimde çok sevindim aldığım bahşişlerle de daha çok istekli oldum. Şimdi 84 yaşındayım ve o günden bu yana kurban kesiyorum. Hala daha bu işe devam ediyorum. Kurban kesilecek hayvanın hiçbir yerinde eksik yada noksan olmaması lazım. Kurban eti kesildikten sonra saat muhafaza edilip 24 saat dinlendirilmesi lazım. Dinlendirilirse et daha güzel olur, lezzetli olur” diye konuştu.

Sucuk yapımı hakkında doa bilgi veren Kalay, “Etin sinirleri adaleleri üzerinden ayrılması lazım sucuğun fırınlanması güzel olması lazım sucuğun sağlıklı ve lezzetli olması için uğraş vermek gerekir” dedi.