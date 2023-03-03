Kurduğu minik kantinde sattığı ürünleri depremzedelere bağışladı

Afyonkarahisar'da ilkokul birinci sınıf öğrencisi okulda kurduğu mini kantinde sattığı ürünlerden el ettiği 600 TL'lik geliri depremzedelere bağışladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Beyyazı İlkokulu 1-B sınıfında öğrenim gören Mehmet Takmak'ın depremzedeler için yapmış olduğu anlamlı kampanya için teşekkür etti. Yaklaşık bir haftadır sınıf önüne kurduğu küçük kantinde arkadaşlarına satış yapan Mehmet Takmak, elde edilen geliri depremzedelere bağışlıyor.

İlkokul öğrencisi Mehmet Takmak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara gelirini bağışlamak için okulunda arkadaşlarına meyve suyu ve kek satışına başladı. Babasının okulda arkadaşlarına meyve suyu ve kek satarak elde edeceği paraları, depremzedelere bağışlayabileceğini ve bunu yapması durumunda kendisinin destek verebileceği Mehmet'e önerdi. Babasının teklifini kabul eden Mehmet, durumu sınıf öğretmeni Halil Yağıcı'ya iletti. Öğretmeni ve okul idaresinin uygun görmesiyle birlikte Mehmet'e okul girişinde arkadaşlarına meyve suyu ve kek satması için küçük bir kantin oluşturuldu. Yaklaşık bir haftadır bu küçük kantinde arkadaşlarına satış yapan Mehmet, yaklaşık 600 lira gelir elde ederken de arkadaşların da gönlünü kazandı.