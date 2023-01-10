Kursiyerler köy sakinleri ve öğrencilere cilt bakımı yaptı

Şuhut Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta eğitim alan kursiyerler ilçeye bağlı Mahmut Köyü İlkokulu öğrencilerine ve köy sakinlerinin saç bakım ve cilt bakımlarını yaptı. Gönüllü olarak eğitimlerini sürdüren kursiyerler yaptıkları çalışmalarla minik öğrencilerin de gönüllerini aldı. Köy sakinleri ve öğrenciler kursiyerlere teşekkür etti.