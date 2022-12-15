İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kurt sürüsünün yılkı atını parçalayarak yedikleri anlar kamerada

Afyonkarahisar’da 8 üyeli kurt sürüsünün telef olan bir yılkı atının leşiyle beslendiği anlar kameralara yansıdı.

Afyonkarahisar'da 8 üyeli kurt sürüsünün telef olan bir yılkı atının leşiyle beslendiği anlar kameralara yansıdı. Hayvan belgesellerini aratmayan görüntülerde kurt sürüsünün leşi parçalayarak yemeleri ise adeta doğadaki ekosistemi gözler önüne serdi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sandıklı Şube Şefliği çalışanları kurt sürüsünün beslendiği anları saniye saniye kayıt altına aldı. Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda çekilen görüntülerde 8 üyeden oluşan kurt sürüsünün telef olan yılkı atını parçalayarak yedikleri gözlendi. Görüntülerde sürünün bir taraftan beslenirken, diğer taraftan ise tedbiri elden bırakmadıkları ve sürekli çevrelerini gözlemeleri dikkatlerden kaçmadı.


Öte yandan, ortaya çıkan görüntüler ise geniş bütçeler ile çekilen hayvan belgesellerini aratmadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.