Kurtarma ekipleri yaralı avcı için seferber oldu

Afyonkarahisar'da gittiği arazide yaralanarak mahsur kalan avcı kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren mücadelesi sonrası kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe belde kırsalında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, avlanmak için dağa giden ve ismi henüz öğrenilemeyen avcı yaralanarak arazide mahsur kaldı. 112 Acil servisi arayarak yardım isteyen avcıya ekipler kısa sürede ulaştı. Bölgede 2 saatlik bir çalışma yapan AFAD ve UMKE ekipleri yaralıyı kurtardı.

Öte yandan 112 sağlık ekipleri de yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevkini sağladı.