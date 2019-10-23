Kurtarma operasyonunu yemek yiyerek izlediler

Afyonkarahisar'da yaklaşık 8 metrelik bir su kuyusuna tilkinin düştüğünü gören ve ekiplere haber veren patates toplayan kadın işçiler, bir yandan kurtarma operasyonunu izlerken diğer yandan yemeklerini yedi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyü Harmanaltı mevkiinde bir tilkinin kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar durumu Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler, kuyudan gelen sesin nesli tükenmekte olan bir tilki olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri de AFAD ekiplerinden yardım istedi. Tilkinin mahsur kaldığı kuyuyu kontrol eden ekipler, ilk olarak tilkiyi kuyudan çıkarmak için hazırlık yaptı. Yapılan hazırlık etüt çalışmalarının ardından kurtarma aparatları ile AFAD ekipleri büyük bir titizlikle tilkiyi zarar vermeden mahsur kaldığı 8 metrelik kuyudan çıkardı.

Öte yandan, kuyuya yakın bir patates tarlasında patates toplayan kadınların ise öğle yemeği için geldikleri kuyunun yakınında tilkiyi fark ederek ekiplere ihbarda bulunduğu öğrenildi. Tilkinin kurtarılması için ihbarda bulunan kadınlar, tilkinin mahsur kaldığı kuyudan kurtarılmasını öğle yemeklerini yemeye devam ederek tıpkı film izler gibi seyretti.

AFAD ekipleri tarafından kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan tilki tekrar doğaya bırakıldı.