Kutsal topraklara gidecekler bilgilendirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı 2022-2023 Umre Organizasyonu ile Umre yapmak üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından seminer düzenlendi.

Seminerde İlçe müftüsü Fatih Aytekin "İbadet Bilinci ve Umre İbadeti ile Ana Hatlarıyla Umre Menasiki" konularında umrecileri bilgilendirdi. Umrenin önemi ve fazileti konusuna vurgu yapan ilçe müftüsü Fatih Aytekin, "Bütün ibadetlerde şart olduğu gibi umre ibadetinde de ilk şart, Allah rızası olmalıdır. Rabbim yapacağınız umre ibadetini kabul etsin” dedi.

Ulu Camide düzenlenen seminerde, Din Hizmetleri Uzmanı Davut Gök, İmam Hatip Rıdvan Düzdaş ve Kur'an Kursu Öğreticisi Hacer Türkan "Umrenin Hikmeti ve Umredeki Sembollerin Anlamı", "Umre İbadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci ve Temel Sağlık Bilgileri" konularında umrecileri bilgilendirdiler.