Kütüphane Haftası kutlamasında kitap okumanın önemi anlatıldı

Kaymakam Bilici, Emirdağ Halk Kütüphanesi'nde bu yıl 59'ncusu gerçekleştirilen ‘Kütüphane Haftası' kutlama programına katıldı. Bu yıl ‘Kütüphane İyileştirir' temasıyla ilk defa yapılması nedenin coşkulu bir şekilde kutlanan etkinliğe katılarak bir yıl boyunca kitap okuyarak dereceye girenlere hediyelerini takdim edildi Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Kaymakam Bilici okuma akışkanlığının önemine dikkat çekerek, kitap okumanın çocukluktan başlayarak her yaş grubu için önemli olduğuna vurgu yaptı.