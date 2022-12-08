KYK yurtlarında “Hasbihal” programı

Afyonkarahisar'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında başlatılan “Hasbihal” programları tüm hızıyla devam ediyor.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği içerisinde, KYK yurtlarında başlatılan “Hasbihal” programları çerçevesinde, Afyon KYK yurdunda kalan öğrencilere yönelik, İl Müftü Yardımcısı Harun Yılmaz'ın katılımıyla, hasbihal programı gerçekleştirildi.