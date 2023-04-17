KYK yurtlarında kalan depremzede çocuk ve gençler tarihi Frig Vadisi'ni gezdi

Afyonkarahisar'da ki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan depremzede çocuk ve gençler tarihi Frig Vadisi'ni gezdiler.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından kentte kalan depremzedelere yönelik hizmetler sosyal ve kültürel alamda da devam ediyor. Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde bir program düzenlendi. Programda KYK yurtlarında kalan çocuk ve gençlere yönelik Afyonkarahisar'ın kültürel ve tarihi tanıtmak amacı ile Ayazini kültür gezisi düzenlendi. Gezide yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan ve Frig Vadisi'nin kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyündeki bir birinden değerli eserler müze uzmanları tarafından ziyaretçilere tanıtıldı.