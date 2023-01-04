Lise binasından başlayan tadilat çalışması devam ediyor

Afyonkarahisar Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başlatılan tadilat çalışması devam ediyor.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, okulda devam eden tadilat ve güçlendirme çalışmalarını inceleyerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, okul idaresi ve yüklenici firma yetkilisinden bilgiler aldı. Kaymakam Bilici çalışmaların kısa sürede tamamlanıp, okulun atıl durumdaki kısımlarının da bir an önce öğrencilerin hizmetine girmesi için gerekli talimatları verdi.

Kaymakam Bilici ziyaretin ardından okuldaki sınıflara giderek, öğrencilerle bir araya geldi.