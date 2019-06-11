Lise öğrencileri Park Afyon AVM'de resim sergisi açtı

Afyon Lisesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladıkları karma resim sergisi Park Afyon AVM'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla tarihi Afyon Lisesi öğrencileri tarafından karma resim sergisi açıldı. Öğrenci ve öğretmenlerin yıl boyunca emek harcayarak hazırladıkları Park Afyon AVM'de görücüye çıktı. İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve şube müdürlerinin katılımı ile açılan karma resim sergisinde 80'den fazla resim sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Karakalem çalışmasının ön plana çıktığı resim sergisi büyük beğeni topladı. Karma resim sergisi ile ilgili katılımcılara bilgiler veren Afyon Lisesi Müdürü Turgay Bingül, öğrencilerin yıl boyunca bu sergiyi hazırlamak için ter döktüğünü söyledi.

“Çalışmalarına hayran kaldım”

Karma resim sergisinin açılışını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, ise öğrencilerin el ve zihin becerilerini yeteneğe dönüştürdüğünü ifade etti. Yalçın, “Bu gün Afyon lisemizin karma resim sergisini ziyaret ettik. 2 görsel sanatlar öğretmenimiz rehberliğinde farklı stillerde güzel çalışmalar yapmışlar öğrencilerimiz. Gerçekten hayran kaldık yapmış oldukları çalışmalara. Öğrencilerimizin sadece akademik acıdan değil, el becerilerini ve zihin becerilerini sanatkarane bir biçimde o yeteneklerini ve kabiliyetlerini ortaya çıkarmalarını bizim için çok çok önemli. Zaten akademik başarıya bu sanatsal faaliyetlerinde bu tür sanatsal etkinliklerinde çalışmalara pozitif etki olduğunu her zaman dile getiriyoruz. O örneklerden bir tanesini de Afyon lisemiz, öğretmenleri rehberliğinde öğrencilerimizin yapmış olduğu resim sergisinde görmüş olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından Müdür Yalçın ve beraberindekiler sergiyi gezerek öğrencilerden resimler hakkında bilgi aldılar.