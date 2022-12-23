Lise öğrencileri üniversite yaşamını yerinde gördü

Afyonkarahisar'da lise öğrencileri eğitim hayatlarının son adımı olan üniversite yaşamını görmek için gezi düzenledi.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) grafik bölümü öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan heyet Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet Konservatuvarı ve Prof. Dr. Şahabettin Yiğitbaşı Merkez Kütüphanesini ziyaret etti.

İlk olarak Güzel Sanatlar Fakültesini ziyaret eden heyet burada seramik ve cam atölyelerini ziyaret ederek alan öğretim elamanlarından yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler aldı. Akabinde AKÜ Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Koleksiyonunu ziyaret eden heyet için AKÜ Devlet Konservaturı tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Heyet daha sonra Prof. Dr. Şahabettin Yiğitbaşı Merkez Kütüphanesini ziyaret ederek kütüphane yetkililerinden bilgiler aldı.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Bülent Kekiç, öğrencileri eğitim hayatlarının bir sonraki adımı olacak olan üniversite yaşamını görebilmeleri için geziyi düzenlediklerini belirterek, “Grafik bölümü öğrencilerimiz ile AKÜ'nün 3 birimini ziyaret ettik. Öğrencilerimizin fazlasıyla istifade ettiğini düşünüyorum. Bize bu imkanı tanıyan AKÜ Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Mehmet Karakaş hocamıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Zübeyde Hanım MTAL Grafik Bölümü öğrencilerine gezide Müdür Yardımcıları Bülent Kekiç, Süleyman Gültekin Kadayifci, Öğretmenler; Sema Yalova, Selma Erkuş, Yeliz Demirkırkan, Çilem Keskin ve Burak Aydın eşlik etti.