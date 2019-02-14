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Lise öğrencilerinden İlçe Jandarma Komutanlığına ziyaret

Şuhut Limak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Karaçeşme önderliğinde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya'yı makamında ziyaret eden öğrenciler, Teğmen Yassıkaya ile bir süre hasbihal ederek, karşılıklı bilgi alışverişlerinde bulundu. Teğmen Yassıkaya mihmandarlığında Jandarma Komutanlığını gezen öğrenciler jandarma ile ilgili bilgi edindi. Teğmen Yassıkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, öğrenciler ise Teğmen Yassıkaya'ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret sonunda günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından ziyaret sona erdi.

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