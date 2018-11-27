Lise öğrencisinden bir haftadır haber alınamıyor

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyünde yaşayan Akkoç ailesi, bir haftadır kayıp olan 15 yaşındaki lise öğrencisi çocukları Ömür Akkoç'tan haber alamamaktan büyük endişe duyuyorlar.

Ailesi tarafından Sinanpaşa ve Afyonkarahisar'ın çevre ilçelerinde aranan 15 yaşındaki Ömür Akkoç'tan haber alınamadığını belirten baba Mustafa Akkoç, oğlunun bulunmasını istiyor. Kayıp Ömür Akkoç'un geçtiğimiz çarşamba günü 'okula gidiyorum' diyerek evden çıktığını belirten baba Mustafa Akkoç, "Oğlumun bulunması için bizler ve köy sakinleri günlerdir bölgede arama yapıyoruz. Ancak Ömür'den bir haber yok ve bulamadık. Güvenlik güçlerinin de konudan bilgisi var. Başına kötü bir şeyler gelmesinden korktuğum oğlumun bulunmasını istiyorum.