Liseli gençler, "Gençlik Haftasında" bir araya geldi

Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından 'Sahabe Hatıraları' adlı kitaptan, ödüllü bilgi yarışması yapıldı. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleşen musiki dinletisinin ardından, kaligrafi ve ok atma etkinlikleri ile devam eden program, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlarından ‘Hadislerle O' nu Anlamak', ‘Peygamberimizin Hayatı', ‘Geçerken Dergisi' ve kitap ayracı gibi çeşitli hediyelerin takdimi ve ikramlarla sona erdi.